MÚSICA
Melodies que venen sense avís previ, al nou disc de Kic Barroc
El pianista actuarà en la inauguració de l’Auditori, el 27 de febrer
El músic andorrà Kic Barroc va presentar ahir el nou disc, Entor, el segon àlbum com a líder. L’artista va explicar que les composicions “són inspirades en el paisatge de muntanya del Pirineu, no només d’Andorra”, i que neixen de combinar els referents musicals que l’han marcat al llarg de la seva trajectòria, amb l’entorn natural que l’envolta.
Sobre el procés creatiu, Barroc va assenyalar que parteix de “melodies que et venen al cap en moments insospitats” i que després les treballa per donar-los forma, amb harmonia, estructura i orquestració. Segons el músic, el disc “és molt més madur, no hi ha cançons fetes perquè sí; tot està molt treballat”. La presentació s’ha vinculat a la inauguració de l’Auditori, un espai que considera un “privilegi” per interpretar música original amb condicions excel·lents i amb músics de primer nivell.
El treball inclou col·laboracions del saxofonista Baptiste Herbin, de la saxofonista Irene Reig, així com d’Alba Pujols, Quique Pérez i Brady Lynch. Pel que fa al recorregut, el compositor avança que prepara actuacions a la tardor i a l’hivern per Catalunya, el País Basc i el sud de França, tot i que encara no n’ha detallat les dates. Barroc destaca que se sent “molt afortunat de poder fer música original” i que l’objectiu és fer créixer el projecte.