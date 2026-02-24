Música
La cantant Marta Roure publica el nou tema "Volar"
La cantant andorrana presenta un nou single marcat per la reconstrucció personal i l’inici d’una nova etapa creativa
La cantant andorrana Marta Roure publica aquest divendres el nou single, Volar, de la mà de la discogràfica catalana Crea Music. Es tracta d’una peça íntima i emotiva que parla de sanar ferides, créixer i continuar avançant, i que suposa un nou pas en el trajecte creatiu de l’artista.
Roure, que el 2004 va portar Andorra per primera vegada al Festival d’Eurovisió cantant en català, inicia ara una nova etapa després d’uns anys allunyada dels escenaris i dedicada també a la formació teatral. En aquest retorn, ha treballat amb el productor i músic Jan Buxeda en un procés creatiu marcat per l’experimentació i la recerca d’una veu pròpia.