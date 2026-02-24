VIOLÈNCIA
Exteriors localitza un andorrà a la zona de conflicte de Mèxic
El ministeri d’Afers Exteriors té localitzat un andorrà a la zona de conflicte per la mort d’El Mencho, el cap del càrtel Jalisco Nueva Generación a Mèxic. El Govern va informar que està en contacte amb aquest ciutadà, que “està bé” i que el ministeri “segueix de prop els esdeveniments”. L’executiu, però, no va facilitar la ciutat on és aquesta persona ni com s’havia establert el contacte. La recomanació actual és “romandre en zones segures i informar-se a través de fonts oficials abans de viatjar al país”, i en cas de patir algun problema “cal anar a l’ambaixada de França o Espanya”, que facilitaran l’assistència consular als ciutadans d’Andorra.
Mèxic viu, des de diumenge passat, una onada de violència desencadenada arran de la mort del líder del càrtel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en una operació policial amb ajuda dels Estats Units, que va aportar informació per localitzar un dels delinqüents més buscats.