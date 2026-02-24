Música
Enderrock Sona presenta l’especial Escena Andorrana amb Makuka, Veu Silent, Julia Amor i Lluís Cartes
L’acte tindrà lloc el dimecres 4 de març a les 19.30 hores
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona acollirà una nova sessió de l’Enderrock Sona dedicada a la presentació del número especial de la revista Enderrock centrat en l’escena musical andorrana. L’acte tindrà lloc el dimecres 4 de març, amb obertura de portes a les 19 hores i inici a les 19.30 hores. Les invitacions són gratuïtes amb reserva prèvia. La vetllada inclourà un quàdruple concert amb quatre artistes d’Andorra. L’escaldenc Makuka, Nicolás Vega, estrenarà en directe les cançons del seu primer EP 'Somiadors de fang' (U98 Music, 2026), una obra pop-rock dedicada a la promoció de la pau. "Se'm fa especial perquè suposa un nou pas per la meva carrera musical", ha reconegut el cantant, tot explicant que també podrà "publicar les cançons que tenia en anglès i que es reeditaran en català".
El duet Veu Silent, format per la cantant Roser Puigbò i el guitarrista David Sanz, interpretarà musicacions de poetes andorrans i temes propis inclosos en el seu nou disc, 'Sons d’algun vers' (SEMM Records, 2026), enregistrat amb producció de Marc Parrot.
També hi actuarà el cantautor Lluís Cartes —Premi Sona9 2005 en la categoria de cançó d’autor—, que oferirà un tast del seu repertori. Completarà el cartell la cantautora de Sant Julià de Lòria, Julia Amor, que presentarà peces del seu darrer àlbum, 'Algo para regresar' (Primavera Labels, 2025), on inclou la seva primera cançó en català, 'Quan et miro'.
Aquest número especial dedicat a l’escena andorrana es presentarà igualment l’11 de març a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.