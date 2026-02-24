Tempesta de neu als Estats Units
Els vídeos del temporal a Nova York que ha paralitzat la ciutat
Classes cancel·lades, uns 15.000 vols suspesos, problemes amb el subministrament elèctric... Són algunes de les conseqüències directes que ha deixat la forta nevada als Estats Units
La ciutat estatunidenca de Nova York ha quedat totalment paralitzada en els darrers dies per una tempesta de neu, que de fet va obligar l'alcalde de la regió, Zohran Mamdani, a declarar diumenge l'estat d'emergència per les previsions meteorològiques que avançaven una intensa nevada que, segons els càlculs del servei meteorològic, havia de perllongar-se unes 36 hores. Gran part dels Estats que formen part de la Costa Est dels Estats Units com Massachussets, Connecticut o Nova Jersey també han patit les conseqüències del temporal. La tempesta ha provocat que des d'ahir, les classes s'hagin hagut de cancel·lar i que uns 15.000 vols s'hagin suspès. Diverses empreses i ciutadans també han reportat talls en el subministrament elèctric que han tingut una repercussió directe sobre milers de llars i negocis a l'Estat de Nova York.
En les últimes hores, una de les imatges més recurrents també ha estat la d'usuaris retirant neu amb pales o qualsevol instrument que tinguessin a l'abast, ja que en algunes zones s'han registrat fins a 45 centímetres de gruix. I és que feia deu anys que no es vivia una situació similar als Estats Units, tot i que per a molts estatunidencs, en aquesta ocasió, la patacada ha estat pitjor.