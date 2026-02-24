Dues dècades de l’assassinat i el suïcidi a l’hotel Roc de Caldes
Un dels casos més macabres de la història recent d’Andorra va complir vint anys ahir: l’assassinat d’Alain Solsona i Marc Solé i el posterior suïcidi de l’infractor, un ciutadà xinès amb antecedents per tinença il·legal d’armes, Xu Huainan, per una revenja relacionada amb uns suposats negocis il·lícits que mantenien els tres homes.
Els fets van succeir durant un dinar que van mantenir els tres implicats a l’hotel Roc de Caldes entre les dues i tres quarts de tres de la tarda. Segons la investigació que es va dur a terme, Xu Huanian va absentar-se durant un moment del dinar i, a la tornada, va disparar un tret al cap a Alain Solsona i un altre a Marc Solé abans de llevar-se la vida.
L’escena va provocar corredisses dels testimonis presents al menjador de l’hotel i el desplegament d’un dispositiu policial d’amplíssim nivell per intentar aclarir els fets.