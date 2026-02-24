Solidaritat
Creand supera el milió d’euros en aportacions a Unicef Andorra des del 2004
La col·laboració també inclou la cessió d’un local a l’avinguda Meritxell per a la botiga solidària
Creand Crèdit Andorrà ha assolit la xifra d’un milió d’euros en aportacions al Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef des que va iniciar la col·laboració l’any 2004. Només el 2025, l’aportació ha estat de 40.730 euros, procedents de les comissions de la targeta Visa Unicef, de la contribució directa del banc i de l’aportació anual mínima dels titulars de la targeta. Durant els anys 2024 i 2025, el suport s’ha materialitzat en projectes com la creació d’ecopobles climàticament intel·ligents al sud de Madagascar —que beneficien directament 3.000 persones— i en programes a l’Afganistan centrats en la protecció de nenes i dones.
NACIONAL
Redacció
La col·laboració també inclou la cessió d’un local a l’avinguda Meritxell per a la botiga solidària d’Unicef Andorra, que ha recaptat més de 100.000 euros des de la seva obertura l’octubre del 2022, així com contribucions als fons flexibles de l’organització per actuar davant emergències. La presidenta d’Unicef Andorra, Marianela Vila, ha destacat que “per a nosaltres, Creand és i continuarà sent un company de viatge clau, amb qui compartim una relació de confiança construïda al llarg de més de vint anys, basada en el compromís amb la infància, la responsabilitat social i la visió a llarg termini”. Per la seva banda, la directora de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Creand Crèdit Andorrà, Núria Roca, ha afirmat que “amb l’assoliment del milió d’euros aportats, Creand reafirma el seu compromís amb un model de banca compromesa, alineat amb els valors de sostenibilitat, solidaritat i impacte positiu en la societat”.