Commemoració
Una setmana d'actes per celebrar el 33è anivesari de la Constitució
Enguany, el cartell de l'aniversari número trenta-tres ha anat a càrrec de l'artista Javier Casals
El síndic general d'Andorra, Carles Ensenyat ha presentat el programa complet d’actes amb motiu del Dia de la Constitució, que enguany celebra el 33è aniversari. El dia combinarà activitats institucionals, culturals i divulgatives amb l’objectiu d’apropar la història constitucional a la ciutadania. “La voluntat és aportar coneixement i recordar el sentit de la Constitució, més enllà de la festa”, ha afirmat.
NACIONAL
El Consell General acosta la història parlamentària a la ciutadania
Redacció
Els actes s’iniciaran dimarts 10 i dijous 12de març amb dues sessions divulgatives organitzades conjuntament amb la Gesco, que son unes xerrada a càrrec del catedràtic en Dret Constitucional per la Universitat de Barcelona, Enric Fossas Espadaler, que analitzarà les ‘Perspectives del Dret Constitucional en el segle XXI’. i una taula rodona titulada ‘Les primeres passes del Procés Constituent (1989-1992)’ on cinc testimonis oferiran la seva visió sobre el procés constitucional i les negociacions de les transferències als comuns. Segons el cònsol, es tracta d’una etapa “poc estudiada però amb passes molt importants cap al fet constitucional”.
Dissabte 14 de març tindran lloc els actes centrals. Al matí, a les 11 hores es farà la sessió tradicional del consell general i després la fotografia a les escales de la casa de la Vall, i a les 11.30 hores se celebrarà el discurs institucional al vestíbul del consell davant d’autoritats i representants diplomàtics. A la tarda, a partir de les 16 hores fins les 20 hores es faran portes obertes tant a la Casa de la Vall com del Consell General i el programa esdevindrà més festiu amb l’actuació dels Castellers d’Andorra la Vella amb els Castellers de Sitges. Des de les 19 a les 22 hores es farà la il·luminació de la bandera tricolor als edificis parlamentaris.
El diumenge 15 de març, se seguiran celebrant portes obertes entre les 10 i les 14 hores, a les 11 hores actuarà Grossband i a les 12 hores fins a l’hora de dinar hi haurà les tradicionals sardanes.
En el mateix acte es va presentar el cartell oficial, obra de Javier Casals. L’il·lustrador ha explicat que la peça ofereix “una perspectiva aèria i calmada del país”, amb la silueta d’Andorra en verd sobre un fons gris de muntanya. “He volgut transmetre suavitat i claredat amb tècniques tradicionals com tinta, aquarel·la i grafit, donant protagonisme al missatge institucional”, ha assenyalat. També va destacar que el verd respon tant a una preferència personal com a la voluntat de reflectir l’entorn de muntanya i fer destacar el text del cartell.