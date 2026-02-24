Presentació
El Congrés de Turisme de Neu reunirà 20 experts per debatre la influència digital en les destinacions
Es preveu que hi participin més de 250 assistens presencials
El 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar —impulsat cada dos anys conjuntament amb el Govern d'Andorra i els set comuns— tindrà lloc entre els dies 25 i 27 de març al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Enguany, la temàtica central serà 'La destinació sota la influència digital' i es preveu que hi participin una vintena d'experts internacionals, més de 250 assistents presencials i prop d’un centenar en línia. Així ho han anunciat aquest dimarts la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant la presentació de l’esdeveniment. "Aquest congrés ha de ser també un laboratori d’idees per contrastar polítiques, aprendre d’altres territoris de muntanya i enriquir la reflexió col·lectiva sobre el model turístic que volem construir" ha apuntat Torres.
