Les pensions inferiors a 1.525 euros s'incrementaran un 5,4%

Les úniques que no s'actualitzaran seran les superiors als 4.575,99 euros

L'edifici de la CASS.

Redacció
Andorra la Vella

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha informat que les pensions contributives s’actualitzaran amb increments diferenciats en funció de l’import percebut, un cop deduïdes les cotitzacions. Segons la taula publicada per l’organisme, les pensions iguals o inferiors a 1.525,33 euros mensuals s’incrementaran un 5,4%, el doble de l'IPC que és del 2,7%.

En el tram comprès entre 1.525,33 i 3.050,66 euros, l’augment serà del 2,7%, mentre que les pensions superiors a 3.050,66 euros i fins a 4.575,99 euros s’actualitzaran un 0,68%. En canvi, les que superin els 4.575,99 euros no tindran cap increment. L’actualització s’aplica sobre l’import total de la pensió o la suma de pensions percebudes.

