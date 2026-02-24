Visita del ministre portaveu
Casal referma a París la voluntat de portar la Bruna d’Andorra al Saló de l’Agricultura el 2027
La crisi sanitària per la dermatosi nodular impedeix enguany la presència de bestiar boví al certamen
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha desplaçat aquest dilluns i dimarts al Saló Internacional de l’Agricultura de París (SIA) amb l’objectiu d’enfortir la relació entre els sectors primaris d’Andorra i França i estrènyer la cooperació agrícola. Tot i que estava previst que Andorra hi presentés exemplars de la raça Bruna, la crisi sanitària provocada per la dermatosi nodular contagiosa (DNC) —que ha fet que, per primera vegada en 65 anys, el saló no compti amb presència de bestiar boví— ha impedit la participació de la raça andorrana.
Malgrat aquesta situació excepcional, Casal ha expressat la voluntat de reprendre la participació plena amb exemplars de la Bruna d’Andorra al SIA 2027, en línia amb el sector ramader nacional i els interlocutors francesos. El saló francès aplega més de 600.000 visitants i és un aparador destacat per compartir experiències i promocionar productes agrícoles.
En el marc de la fira, el ministre ha mantingut una reunió bilateral amb la ministra francesa d’Agricultura, Sobirania Alimentària i Boscos, Annie Genevard. Casal ha exposat el procés dut a terme per vacunar el 100% de les explotacions ramaderes del país contra la DNC, i ambdues parts s’han compromès a continuar treballant coordinadament davant situacions sanitàries que afectin el sector en territoris fronterers. En aquest sentit, s’han emplaçat a una reunió tècnica prevista al juny entre Andorra, França i Espanya.
El ministre també s’ha reunit amb el president del SIA, Jérôme Despey, així com amb representants del sector agrícola i ramader de l’Ariège i del Groupe Gasconne des Pyrénées, amb l’objectiu de reforçar la cooperació i garantir la presència de la Bruna d’Andorra en la propera edició amb bestiar boví.