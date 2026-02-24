Col·lectius
Andorra acull el festival LGTB d’hivern 'Maricongelada' al Pas de la Casa
L'esdeveniment es celebrarà del 12 al 15 de març amb l'assistència de més de 350 persones
El Pas de la Casa serà l’escenari, del 12 al 15 de març, de la tercera edició de Maricongelada, un festival LGTB d’hivern que se celebra per primera vegada a Andorra. La proposta convertirà la localitat encampadana en un "punt de trobada per a la diversitat sexual i de gènere durant quatre dies d’activitats", segons anuncien els organitzadors.
El festival es desplegarà en diversos espais del Pas de la Casa amb la implicació de comerços, locals d’oci i establiments hotelers. L’organització preveu una assistència superior a les 350 persones, principalment procedents de Barcelona i Madrid, però també d’altres països com França, Itàlia o els Estats Units, indiquen en un comunicat.
L'organització destaca que ser seu de Maricongelada "posiciona Andorra com a destí emergent de turisme LGTB en temporada d’hivern". El programa inclou jornades d’esquí, xerrades, actuacions musicals, espectacles drag i festes temàtiques adreçades a un públic divers. El festival comptarà amb la participació de drag queens reconegudes com Wayuú Queen i Aries Experience, així com els DJs Banana Laser i Dvine DJ. El festival compta amb el suport d’empreses andorranes i de l’associació Diversand, exposen els organitzadors.
Maricongelada s’ha celebrat els dos darrers anys a l'estació catalana de La Molina i el trasllat a Andorra respon a la voluntat de créixer i oferir més places i millors condicions de neu. Els impulsors del festival ressalten que el projecte té com a objectiu "crear espais segurs, inclusius i lliures de discriminació, i aspira a consolidar-se com una cita de referència de l’orgull LGTB en entorns de muntanya"