Polèmica
La xarxa social X elimina la senyera en l'emoticona de la bandera d'Andorra
L'emoji reprodueix dues vegades les tres barres del comtat de Bearn
Diversos usuaris de la xarxa social X (antic Twitter) s'han adonat recentment que l'emoticona de la bandera d'Andorra és diferent de la realitat. I és que l'emoji no incorpora la senyera en la part inferior esquerra de l'escut, i reprodueix dues vegades les tres barres del comtat de Bearn.
L'escut d'armes de la bandera andorrana és quarterat i està conformat per les armes del copríncep episcopal, les del comte de Foix, la senyera i, finalment, les dues vaques que representen l'antic vescomtat de Bearn. El disseny ha estat fidelment reproduït per Unicode, l'estàndard internacional de codificació de caràcters, un sistema que permet emmagatzemar tota mena d'escriptures, símbols i emojis.
Tot i això, i malgrat la representació gràfica de la bandera d'Andorra, és cada empresa (Apple, Google, Microsoft o X) qui s'encarrega d'adaptar-la a les seves respectives aplicacions o sistemes operatius. En el cas de Twitter, Twemoji va fer el redisseny de l'escut andorrà el 2015, interpretant que les tres barres del comtat de Bearn i la senyera eren el mateix i, en conseqüència, duplicant-les i eliminant les quatre barres catalanes.