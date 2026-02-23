Tribunal de Corts
Un peruà acusat de tràfic de cocaïna afirma que venia droga per pagar el lloguer
La fiscalia centra l’interrogatori en els guanys, les quantitats venudes i la relació amb la resta d’implicats en la macrocausa per tràfic i consum de droga
El primer dels vuit processats en una macrocausa per tràfic i consum de drogues coneguda com a “Operació Llops”, que ha començat avui al Tribunal de Corts, ha admès davant del tribunal que es va dedicar a vendre cocaïna, però ha assegurat que ho va fer “per necessitat d’habitatge”. L’acusat, un resident peruà, va iniciar-se en l’activitat a principi del 2023, després de veure’s obligat a buscar un nou lloc on viure, una situació que ha qualificat de “desesperada” malgrat tenir feina estable. La causa es va obrir arran de l’operació policial en què es van intervenir prop de 200 grams de cocaïna en un pis compartit, a més de diners en efectiu, telèfons mòbils i material per preparar dosis destinades a la venda.
L’acusat, que està a presó des del març del 2024, ha explicat que no havia traficat abans i que es va introduir en aquest món després de preguntar a coneguts si podien facilitar-li contactes. Ha insistit que “no era consumidor” i que sempre va traficar únicament amb cocaïna, fent les transaccions a través de contactes per WhatsApp i trobades al portal del seu domicili. El judici, previst per a cinc dies, analitza una presumpta xarxa formada per vuit persones –quatre acusades de tràfic i quatre més de consum– vinculada a la venda de cocaïna a petita escala.
La fiscalia ha centrat bona part de l’interrogatori en el volum de droga que podia haver venut i els beneficis obtinguts. A partir dels moviments econòmics detectats, la representant del ministeri públic li ha preguntat si era possible que hagués venut fins a 115 grams de cocaïna per un import aproximat de 5.800 euros, una possibilitat que l’acusat ha admès que “és possible”, malgrat assegurar que no tots els diners ingressats provenia del tràfic perquè també percebia el sou i “hores extres” al seu treball. També ha detallat que comprava paquets d’uns deu grams per entre 450 i 500 euros i que els revenia a uns 50 o 60 euros el gram, i ha situat els beneficis mensuals en uns 500 euros aproximadament. Els pagaments es feien habitualment en efectiu o mitjançant Bizum, segons ha explicat.
El ministeri Fiscal ha insistit en la relació amb la resta d’acusats, especialment amb els companys de pis i els presumptes proveïdors. L’encausat ha reconegut que una de les persones investigades li subministrava cocaïna i que havia venut droga a diversos coneguts, però ha negat haver treballat conjuntament amb altres implicats en una estructura organitzada. En aquest sentit, ha desvinculat els contactes i converses intervingudes per la policia de qualsevol activitat coordinada, atribuint-les a amistats o a altres negocis, tot i que la fiscalia ha intentat interpretar la terminologia utilitzada com a referències a operacions de compravenda de droga.
El peruà també ha reconegut que usava dos telèfons mòbils per a les transaccions i que en el moment de la detenció duia diverses dosis de cocaïna destinades a la venda, tot i que ha assegurat que part de la droga trobada al domicili no era seva. El judici continuarà al llarg de la setmana amb la declaració de la resta d’acusats, fins a completar les compareixences dels vuit processats implicats en l’operació.