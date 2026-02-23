Bancs
MoraBanc retornarà el 10% de les compres que els seus clients paguin amb targeta al Pas de la Casa
L'entitat vol ajudar a reactivar el sector comercial de la vila fronterera
MoraBanc ha anunciat que retornarà un 10% de les compres fetes amb targetes de l’entitat per donar suport al sector comercial del Pas de la Casa per les pèrdues que està provocant el tall parcial de l'RN20 i incentivar el consum intern. La promoció s'aplicarà a les operacions fetes presencialment amb targetes de crèdit o dèbit de MoraBanc, segons explica en un comunicat. El descompte s’aplicarà fins a un màxim de 1.000 euros per persona en compres o consums acumulats, i l’import corresponent s’abonarà al compte associat a la targeta abans que finalitzi la campanya.
L'entitat ressalta que aquesta acció s’emmarca en "el compromís amb Andorra i en la convicció que donar suport a les persones en moments complexos". Les condicions detallades de la promoció es poden consultar al web de MoraBanc.
La iniciativa econòmica es completa amb un pla de comunicació i publicitat per donar a conèixer la campanya i fomentar que la clientela interna visiti la vila per incrementar-hi el consum.