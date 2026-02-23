Economia digital
El ministeri d'Hisenda d'Espanya dissol una empresa de NFT amb vincles a Andorra
L’Agència Estatal d’Administració Tributària només ha pogut recuperar 1.500 dels prop de 50.000 euros reclamats
L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha declarat en fallida i ha dissolt Shirtum Europa SLU, la firma impulsora d’NFT de futbolistes de LaLiga vinculada a empresaris residents a Andorra, després d’intentar sense èxit recuperar prop de 50.000 euros en deutes d’IRPF. Segons un ofici al qual ha tingut accés el mitjà espanyol Crónica Global, Hisenda va embargar fins a set comptes corrents i va dur a terme diverses actuacions durant dos anys, però només ha pogut recuperar uns 1.500 euros, fet que ha derivat en la liquidació de la societat.
En paral·lel, el jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona investiga una presumpta estafa arran d’una querella d’inversors que asseguren que se’ls van prometre rendiments que no s’han materialitzat, en un possible esquema de rug pull, extrem que els promotors neguen. Entre els investigats hi ha dos residents a Andorra, impulsors del projecte que va comercialitzar actius digitals de futbolistes com Ronaldinho, Saviola o Rakitic.