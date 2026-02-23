Afers Exteriors
Localitzat un andorrà a la zona en conflicte a Mèxic per la mort d''El Mencho', cap del càrtel Jalisco
El Govern d'Andorra informa que manté el contacte amb aquest ciutadà i que "està bé"
El ministeri d'Afers Exteriors té localitzat un andorrà a la zona de conflicte per la mort d''El Mencho', el cap del càrtel Jalisco Nueva Generación a Mèxic. El Govern d'Andorra informa que manté el contacte amb aquest ciutadà i que "està bé", tot apuntant que el ministeri "segueix de prop els esdeveniments". El Govern d'Andorra, però no ha facilitat la ciutat o regió exacte del ciutadà i com s'ha establert el contacte.
Exteriors recomana "romandre en zones segures i informar-se a través de fonts oficials abans de viatjar al país", i apunta que en cas d'haver-hi algun problema "cal anar a l'ambaixada de França o Espanya", que són les assignades per dur a terme l'assistència consular per a ciutadans andorrans.
Mèxic viu, des d'ahir, una onada de violència desencadenada per la mort del líder del càrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', en una operació policial amb ajuda dels Estats Units, que va aportar informació per localitzar-lo. El narcotraficant era un dels caps més buscats del món.
Els incidents van començar a diversos punts del sud de l'estat de Jalisco, i s'han estès a, almenys, 16 dels 32 estats del país, segons informen diversos mitjans locals. Els bloquejos de carreteres i incendis en vehicles i locals comercials ha obligat el govern de Claudia Sheinbaum a activar el "codi vermell", suspenent els esdeveniments massius arreu del país i les classes presencials a set estats. Vàries aerolínies, tant nacionals com internacionals, han suspès els vols, després que ahir els narcotraficants entressin amb armes a l'aeroport de Guadalajara.