PROGRAMA
Una IA jurídica per a la cerca de sentències
TEMIS, una eina desenvolupada per facilitar l’accés a la jurisprudència andorrana amb IA
Enmig del debat sobre les dificultats que tenen els advocats per accedir a determinades sentències i la falta de publicació d’algunes resolucions, un programador andorrà ha impulsat una eina basada en intel·ligència artificial pensada específicament per al sector jurídic del país. Es tracta de TEMIS, una plataforma que vol facilitar la recerca i anàlisi de jurisprudència i normativa andorrana. El projecte és iniciativa de Guillem Prada, desenvolupador que va començar a treballar-hi l’abril del 2025 arran de les dificultats que alguns lletrats li van traslladar a l’hora de trobar resolucions concretes amb els cercadors existents.
“Preferim que l’eina digui que no troba res abans que donar una informació incorrecta”
TEMIS integra en una base de dades pròpia totes les sentències públiques disponibles a l’antic cercador judicial i la normativa vigent procedent del portal jurídic i del BOPA. L’alimentació de la base es fa manualment per controlar quina normativa és vigent i quina està derogada. L’accés als documents és gratuït, ja que la legislació no permet comercialitzar directament amb aquests continguts; el valor afegit és l’eina d’anàlisi. La principal diferència respecte als cercadors tradicionals és l’ús d’intel·ligència artificial per fer consultes en llenguatge natural. L’usuari pot descriure un cas concret –per exemple, sobre semillibertat o clàusules abusives– i el sistema retorna sentències relacionades amb citacions i enllaços a la font original. Prada assegura que una de les prioritats ha estat evitar respostes inventades. “Preferim que digui que no troba res abans que donar una informació incorrecta”, explica.
El desenvolupador defensa que l’avantatge respecte a eines generalistes com ChatGPT és l’especialització exclusiva en dret andorrà i el treball sobre una base de dades tancada i controlada. A més, incorpora doble factor d’autenticació i garanteix que les consultes no es reutilitzen per entrenar models externs. Actualment la plataforma compta amb 24 usuaris registrats, una quinzena d’actius, principalment advocats i assessors fiscalistes. TEMIS treballa amb sentències i normativa que siguin públiques, per tant, no resol la qüestió de les resolucions que no es publiquen, però sí pot agilitzar la recerca dins del material disponible i reduir la dependència d’intercanvis informals entre professionals. En un context de digitalització creixent de la justícia, la iniciativa vol fer més accessible la jurisprudència andorrana.