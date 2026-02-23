Ajuts
FEDA i l'UdA convoquen una nova beca per fomentar la presència femenina en Informàtica
La convocatòria per al curs 2026-2027 s’obre del 2 de març al 15 de juny i inclou matrícula, ajut mensual i acompanyament professional
Forces Elèctriques d'Andorra i la Universitat d’Andorra (UdA) han obert una nova convocatòria de la beca FEDA per a dones informàtiques per al curs 2026-2027. Les sol·licituds es podran presentar del 2 de març al 15 de juny i es designarà una única beneficiària per a aquest any acadèmic.
Amb aquesta iniciativa, ambdues institucions refermen el compromís amb la igualtat de gènere i amb l’increment de la presència femenina en sectors tradicionalment masculinitzats. El projecte, que va celebrar la primera edició el 2025, vol contribuir a combatre estereotips i generar referents que animin més estudiants a optar per branques tecnològiques.
La beca cobreix el cost de la matrícula del bàtxelor en Informàtica de la UdA i inclou una mensualitat de 450 euros durant els mesos lectius, amb l’objectiu que l’estudiant es pugui dedicar plenament a la formació. A més, ofereix un acompanyament en la transició al món laboral, amb la possibilitat de fer l’estada formativa a FEDA, treballar-hi durant els mesos d’estiu i optar a un contracte d’un any en finalitzar els estudis. L’ajut és d’un any, renovable cada curs sempre que s’assoleixin resultats acadèmics òptims.
Per formalitzar la sol·licitud cal adjuntar còpia del passaport, la confirmació de la preinscripció al bàtxelor en Informàtica de la UdA, l’autorització de residència —o la dels pares o tutors, si escau—, el currículum i una carta de presentació i motivació. Les candidatures s’han de tramitar a través del portal de Beques de Forces Elèctriques d’Andorra dins el termini establert.