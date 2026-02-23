Turisme
El DJ Armin van Buuren gaudeix de les vacances a Andorra
L'artista ha aprofitat per anar a esquiar i a Caldea
El discjòquei holandès, Armin van Buuren, ha gaudit de les vacances a Andorra, on ha aprofitat per esquiar i relaxar-se al centre termo lúdic Caldea. El DJ, considerat el millor del món, ha publicat una sèrie de fotografies i un vídeo a les seves xarxes socials on es veu com esquia en un dels dominis del país. "He tingut una setmana increïble a les pistes d'Andorra", explica Van Buuren, apuntant que està "recarregat i a punt" per un altre xou aquesta setmana.
Armin van Buuren ha estat escollit cinc vegades com el millor DJ del món segons la llista de la revista DJ Mag, on actualment ocupa la cinquena posició. Van Buuren és conegut per la seva música Trance i per ser un dels artistes participants en festivals com Tomorrowland o Ultra.