Successos
Persecució policial d'un contrabandista amb 850 paquets de tabac al Pas de la Casa
L’home, no resident de 31 anys, va fugir contra direcció i va saltar del vehicle en marxa per evitar el control
La policia d'Andorra va detenir diumenge al matí al Pas de la Casa un home no resident de 31 anys que transportava 850 paquets de tabac de contraban al maleter del vehicle, valorats en 3.300 euros. L’arrestat està acusat d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària i d’un delicte contra la Funció Pública per desobeir les indicacions dels agents i fugir.
Els fets es van produir quan l’home, al volant d’un turisme amb matrícula francesa, va detectar la presència policial a la zona i va començar a circular a gran velocitat per la localitat amb la intenció d’evitar el control. Durant la persecució, va conduir contra direcció en alguns carrers, va efectuar maniobres d’evasió i va haver d’esquivar altres vehicles.
La fugida va culminar quan el conductor va saltar del cotxe en marxa i va intentar escapar corrents, però els agents el van poder interceptar i detenir poc després.
El tabac intervingut, valorat en prop de 3.300 euros, va ser lliurat a la duana, ja que la quantitat no arribava al límit penal establert.