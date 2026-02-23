Drogues
Detingut amb 1,1 grams de cocaïna en un local d'oci nocturn del Tarter
L'altre arrestat va ser un jove de 21 anys, localitzat amb 0,5 grams a l'exterior d'una de sala de festes d'Arinsal
La policia d'Andorra ha arrestat aquest cap de setmana dues persones de 21 i 31 anys per ser localitzades amb 1,1 i 0,5 grams de cocaïna respectivament al Tarter i a Arinsal. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública en l'àmbit del consum i la tinença de drogues.
Un dels arrestos es va produir a l’interior d’un local d’oci nocturn del Tarter, on els agents van controlar un turista de 31 anys que duia 1,1 grams de cocaïna.
La segona detenció va tenir lloc a l’exterior d’una sala de festes d’Arinsal, on es van intervenir 0,5 grams de la mateixa substància a un altre home, de 21 anys.