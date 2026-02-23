Enquesta sobre l'ús dels dispositius digitals
Un de cada cinc adolescents han patit problemes de salut derivats de l'ús de les tecnologies
El Ministeri d'Educació preveu que la gran majoria estan relacionats amb afectacions de son
Andorra Recerca + Innovació i el Ministeri d'Educació han presentat les dades de l'enquesta realitzada a pares d'alumnes de l'escola andorrana sobre l'ús dels dispositius a l'aula. Segons els resultats, un 21% de les famílies enquestades ha assegurat que els seus fills han patit problemes de salut derivats del consum de pantalles. Xavier Campuzano, director del Departament d'Ensenyament Superior, ha destacat que el ministeri preveu que la gran majoria d'aquests problemes de salut estiguin relacionats amb afectacions al son dels adolescents a causa de l'ús inadequat a les nits.
Campuzano també ha assenyalat que "cal formar a les famílies perquè sàpiguen quines eines tenen a disposició" per fer el seguiment de quins continguts consulten els adolescents. En aquesta línia, un 49% de les famílies ha assegurat que estableix filtres de contingut en els dispositius. Aquesta dada contrasta amb el que han contestat els alumnes, on només un 23% dels joves va contestar que tinguessin aquests filtres activats. Segons Campuzano, aquesta diferència es deu al fet que alguns adolescents no són coneixedors que tenen els filtres instal·lats i a diversos biaixos en la metodologia de l'enquesta.
Sobre l'ús a les aules, un 54% dels pares assegura que els infants utilitzen els dispositius de manera excessiva, vers el 72% dels docents i el 21% dels alumnes. Segons el Ministeri, "a nivell social, hi ha una percepció d'ús excessiu generalitzat tot i que els alumnes, moltes vegades, no veuen els riscos de la tecnologia". En aquesta línia, Campuzano ha assegurat que l'enquesta posa en relleu com la baixada de la concentració i les interrupcions a les aules són els reptes que el sistema educatiu ha d'afrontar en la implementació de les tecnologies als centres educatius.
L'enquesta realitzada als pares sobre l'ús dels dispositius a les aules és la darrera d'una sèrie d'anàlisi que, anteriorment, ja es van realitzar a docents i a alumnes i que, ara, permet comparar les respostes dels diferents actes que interactuen als centres ed