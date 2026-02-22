FENÒMEN VIRAL
La trobada ‘therian’ es cancel·la tot i l’assistència multitudinària
La primera trobada del col·lectiu therian al país va acabar cancel·lada tot i l’assistència de prop de 200 joves al Prat del Roure. La comunitat therian, formada per persones que s’identifiquen amb animals en l’esfera psicològica o espiritual, va publicar una convocatòria a xarxes que va desaparèixer. Alguns dels assistents van explicar que l’acte s’ha reprogramat per avui tot i la gran afluència de públic jove, això sí, que no s’identifica amb el col·lectiu.