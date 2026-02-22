FENÒMEN VIRAL

La trobada ‘therian’ es cancel·la tot i l’assistència multitudinària

Prop de 200 persones es concentren al Prat del Roure per una suposada “quedada therian”

Prop de 200 persones es concentren al Prat del Roure per una suposada “quedada therian”A. R.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La primera trobada del col·lectiu therian al país va acabar cancel·lada tot i l’assistència de prop de 200 joves al Prat del Roure. La comunitat therian, formada per persones que s’identifiquen amb animals en l’esfera psicològica o espiritual, va publicar una convocatòria a xarxes que va desaparèixer. Alguns dels assistents van explicar que l’acte s’ha reprogramat per avui tot i la gran afluència de públic jove, això sí, que no s’identifica amb el col·lectiu.

tracking