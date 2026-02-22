ECONOMIA
Incertesa al Pas pel risc de no poder mantenir tots els treballadors fins a final de temporada
El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, expressa el neguit per si els empresaris hauran de reduir plantilla
El president d'Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, afirma que "el neguit principal que tenim [des de l'associació] és si els empresaris" del Pas de la Casa podran "aguantar fins a final de temporada" als treballadors temporers. Així ho ha afirmat a l'Agència de Notícies Andorrana. Segons Ponce, "si ja no es factura tant, potser no necessites tant personal". "Si ja amb un pots fer, potser no en necessitaràs dos", ha afegit.
Tal com ha assenyalat Ponce, el problema aquí és que "la temporada va començar molt bé en facturació" i en "quantitat de neu". Degut això, "es va arribar a contractar més persones que altres anys" i "es van augmentar les hores extres de molts dels treballadors". "I, de cop i volta, va arribar l'esllavissada" que "ho ha aturat tot", ha remarcat. En aquest sentit, Ponce ha valorat la situació com "una llàstima" perquè hi ha persones que han quedat "en una situació compromesa".
Ponce també ha assenyalat que "la majoria no estan marxant del país, però sí que estan a la cerca d'alternatives". "Quan ja has fet tota la paperassa per a vindre aquí a treballar i has fet un esforç per a pagar els avions, ja et quedes", ha detallat. En aquest sentit, Ponce ha relatat que s'han trobat "casos de persones que deixen de viure al Pas de la Casa i tracten de buscar feina i allotjament a altres parròquies". "Clar, això és afegir més complexitat per la situació actual de l'habitatge", ha detallat. "No és marxar, sinó replantejar la situació", ha aclarit.
Així doncs, Ponce també ha volgut fer un matís, ja que hi ha dues situacions ben diferenciades. Per una banda, estan "els argentins que treballen a les pistes d'esquí i als hotels" que, "pel moment, no tenen cap afectació"; però, per una altra, "estan els que treballen en els comerços" de venda al detall. És en aquest segon cas en què "no estan força bé", a causa de la "baixada de la facturació".
Ponce ha destacat que tot "són percepcions" i que "encara no tenim xifres concretes" sobre quantes persones es poden acabar veient afectades. Preguntada sobre aquest respecte, la presidenta de Colombianos en Andorra, Katherine Barbosa, apunta que, "pel moment, no tenim constància" de persones colombianes en aquesta situació, ja que "quasi tota la població es concentra a la Vall Central i Encamp".