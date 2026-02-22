SUCCESSOS
Mor un taxista després de patir un infart mentre conduïa
Un taxista de 65 anys va morir ahir després de patir un infart mentre conduïa a l’altura de Grau Roig, segons van informar fonts oficials. Els fets van tenir lloc cap a les 13.45 hores, quan l’home va sofrir l’episodi cardíac i va perdre el control del vehicle.
Fins al punt de l’incident s’hi van desplaçar efectius del Servei d’Urgències Mèdiques i del cos de bombers, que el van atendre in situ abans de traslladar-lo en helicòpter a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Malgrat la intervenció sanitària, no es va poder fer res per salvar-li la vida.
L’incident va provocar afectacions al trànsit en ambdós sentits de la marxa a la carretera CG-2. A més, al migdia també es va registrar circulació densa a l’entrada d’Encamp en direcció sud.