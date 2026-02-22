PRIMERA EDICIÓ DE L'EIXIVERN
La ministra Bonell vol reforçar la creació digital en català
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va defensar ahir la necessitat d’impulsar la creació de continguts en català i de consolidar l’Eixivern com a punt de trobada anual estable. En la primera edició de la iniciativa, celebrada coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, una vintena de creadors van participar en la sessió del matí i una cinquantena de persones a la tarda, conduïda per Wizproblema, Nerea Sanfe i Laura Zurriaga.
Bonell va valorar positivament la resposta i va recordar que el Pla nacional per la llengua ja preveu crear xarxa entre creadors andorrans. També va avançar que el Govern estudiarà eventuals suports econòmics. “Al Principat es parla català i també es crea contingut en català”, va remarcar, tot subratllant la voluntat de donar continuïtat a la trobada.