Un incendi a Aixirivall deixa almenys dos vehicles cremats

Els fets s’han produït cap a les 20 hores i els bombers s’han mobilitzat per controlar el foc

L'incendi a Aixirivall.

Redacció

Un incendi registrat aquesta tarda a Aixirivall ha afectat dos vehicles, que han quedat cremats com a conseqüència del foc. Segons la informació disponible, els fets han tingut lloc cap a les 20 hores. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del cos de bombers, que s’han mobilitzat per controlar i extingir l’incendi.

De moment, no han transcendit més detalls sobre les causes del foc ni sobre possibles afectacions més enllà dels dos vehicles implicats.

Notícia pendent d'ampliació.

