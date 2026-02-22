SUCCESSOS
Un incendi a Aixirivall deixa almenys dos vehicles cremats
Els fets s’han produït cap a les 20 hores i els bombers s’han mobilitzat per controlar el foc
Un incendi registrat aquesta tarda a Aixirivall ha afectat dos vehicles, que han quedat cremats com a conseqüència del foc. Segons la informació disponible, els fets han tingut lloc cap a les 20 hores. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del cos de bombers, que s’han mobilitzat per controlar i extingir l’incendi.
De moment, no han transcendit més detalls sobre les causes del foc ni sobre possibles afectacions més enllà dels dos vehicles implicats.
Notícia pendent d'ampliació.