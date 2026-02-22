ESDEVENIMENTS
Genestra i Costa porten la cuina mediterrània a l’Snow Club Gourmet de Grandvalira
L’Abarset acull una vetllada a quatre mans amb producte de Les Illes, maridatges internacionals i presència d’actors convidats
El restaurant L’Abarset, al Tarter, ha estat l’escenari aquest cap de setmana de la tercera jornada de l’Snow Club Gourmet de Grandvalira, sota el títol “Quatre mans i un destí”. La proposta ha reunit els xefs Andreu Genestra i Joan Costa en una vetllada que ha fusionat identitat mediterrània, creativitat i respecte pel producte local.
Genestra, al capdavant del restaurant homònim amb una estrella Michelin i dos sols Repsol, i Costa, del restaurant Sol Post amb un sol Repsol, han compartit fogons en un menú degustació que ha traslladat la seva cuina de Ses Illes fins als Pirineus. El recorregut gastronòmic es va iniciar a la terrassa amb ostres Poget i pernil Joselito Gran Reserva 2020, maridats amb el rosat Matusalem Aix (A.O.P. Côtes de Provence) i Veuve Clicquot Yellow Label (Champagne). El menú va incloure elaboracions com un bunyol farcit de sobrassada, cruixent de flor amb botifarró i patata encebada amb gambeta.
Entre els plats principals, es van servir propostes com oli, albergínia i escamarlà; torrades de tonyina amb pebrots confitats; pèsol de llàgrima del Maresme amb eriçó; royal de perdiu amb king crab; calamar a l’anticutxera; caldereta de llagosta, i vedella amb truita i lletons. Els plats es van acompanyar dels vins Marimar Estate La Masia Pinot Noir 2021 (Califòrnia) i Milmanda Chardonnay 2022 (D.O. Conca de Barberà).
Les postres van consistir en un pastís de llimona maridat amb Oremus Tokaji 3 puttonyos 2016 (Hongria), i la vetllada es va cloure amb un brindis amb Dom Pérignon Vintage (Chardonnay, Champagne).
Genestra es va formar amb referents com Juan Mari Arzak, Ferran Adrià i Andoni Aduriz abans de consolidar el seu projecte a Mallorca. Per la seva banda, Costa es va formar a l’escola Hofmann de Barcelona i ha treballat amb professionals com Ángel León, desenvolupant una cuina sostenible i arrelada al producte local. La jornada també va comptar amb la presència dels actors Gorka Otxoa i Ivan Massagué, reforçant el caràcter social de l’esdeveniment, que combina gastronomia i entorn d’alta muntanya.