MOBILITAT SOSTENIBLE
Trobada mensual entre Govern i Generalitat pel Tramvalira
El projecte rebrà una subvenció europea de 329.841,56 euros.
El Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya van acordar que mantindran una reunió tècnica de treball mensual per avançar amb tot el que estigui relacionat amb el Tramvalira. Ho van anunciar, ahir, en la primera reunió de pilotatge del projecte, una trobada que va ser telemàtica i que va permetre definir el calendari de treball, les fases d’execució de l’estudi i els mecanismes de seguiment i validació tècnica. La sessió va servir també per constituir formalment el comitè de pilotatge i establir el marc de governança i coordinació entre les dues administracions implicades.
El projecte, que va ser aprovat el juliol passat en el marc del programa Interreg POCTEFA 2021-2027, té com a objectiu analitzar la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i mediambiental d’una connexió tramviària transfronterera que enllaci el futur tramvia a l’interior del país amb la Seu d’Urgell. L’estudi valorarà diferents alternatives de traçat i d’integració urbana, amb criteris d’eficiència operativa, impacte ambiental, compatibilitat amb la planificació vigent i qualitat paisatgística, amb la voluntat de millorar la connectivitat entre ambdós territoris, reforçar la mobilitat sostenible, descongestionar la xarxa viària i reduir la dependència del vehicle privat a l’Espai Andorra-Pirineus.
El Tramvalira rebrà una subvenció de 329.841,56 euros, que representa el 45,12% del cost global del projecte. Tot i que Andorra no pot rebre directament aquests fons europeus, el Govern aporta els estudis que ja s’estan elaborant a escala nacional, mentre que la Generalitat és qui percep el finançament. Andorra participa per primera vegada com a cap d’un projecte POCTEFA i de l’Àrea Funcional de Muntanya Est, un pas que reforça el seu posicionament dins els programes europeus de cooperació regional i consolida la col·laboració institucional transfronterera.