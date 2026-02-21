LLENGUA
La primera edició de l’Eixivern reuneix una vintena de creadors de continguts en català al Principat
La trobada ha estat impulsada pel Departament de Política Lingüística i vol reforçar la presència del català a l’entorn digital
Andorra ha celebrat aquest dissabte la primera edició de l’Eixivern, una trobada de creadors de continguts en català impulsada pel Departament de Política Lingüística amb l’objectiu de fomentar la creació digital en la llengua pròpia i oficial del país. L’esdeveniment ha coincidit amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. La jornada ha aplegat una vintena de creadors procedents d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Durant la sessió del matí, els participants han reflexionat sobre els reptes del català a les xarxes socials i han compartit experiències, en una dinàmica que també ha permès posar en contacte perfils emergents amb creadors consolidats.
L’acte ha estat conduït per Wiz Problema (Mohamed Lamine), Nerea San Félix, reportera de l’APM? de TV3, i Laura Zurriaga, coneguda a les xarxes com a Croquetadexocolata. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha clos la trobada destacant la necessitat de reforçar la presència digital de la llengua: “La nostra llengua té 1.000 anys d’història i 10 milions de parlants, però hem de fer un esforç perquè sigui present en tots els àmbits. Per això, us dono les gràcies i us animo a continuar treballant per guanyar la batalla digital; per assegurar que el català tingui futur i sigui una llengua viva.”
La trobada ha continuat a la tarda amb una sessió oberta al públic celebrada a Unsquare Studio, a Andorra la Vella, on els creadors han presentat els missatges elaborats durant el matí entorn de l’empoderament de la llengua i han compartit un debat amb una cinquantena d’assistents.
L’esdeveniment ha comptat amb la col·laboració d’Andorra Telecom, que ha facilitat una eSIM als participants de fora del país, així com del comú de Canillo, Caldea, Grandvalira i Naturland, que han proporcionat invitacions perquè els creadors puguin conèixer diferents atractius del Principat. Segons el Ministeri, la voluntat és que l’Eixivern contribueixi a impulsar l’ús del català en l’entorn digital i afavoreixi l’intercanvi entre creadors d’Andorra i de la resta del domini lingüístic.