DETENCIONS
Detingut un turista al Pas de la Casa per robar un vehicle a França
La policia ha detingut aquesta setmana al Pas de la Casa un home no resident que circulava amb un vehicle robat a França després d’haver evitat un control a la duana francesa, segons va informar ahir el cos de seguretat.
La policia va rebre l’avís dels duaners francesos, que van alertar de l’entrada al Principat d’un turisme sospitós que havia intentat esquivar l’aturada. Aquesta informació va permetre als agents localitzar el vehicle i, posteriorment, identificar el conductor. L’home va intentar fugir corrents, però va ser controlat pocs minuts després. En el moment de la intervenció, va facilitar una identitat falsa i es va comprovar que tenia tres ordres d’expulsió vigents, una de caràcter judicial. La detenció es va produir en constatar que conduïa un vehicle sostret a França i amb matrícula falsa. El turista va ser acusat de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, contra l’Administració de Justícia i contra la Funció Pública.