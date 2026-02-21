ASSOCIACIÓ
Acte obert del Fòrum de la Joventut per celebrar la 20a Assemblea
El Fòrum de la Joventut organitzarà el 28 de febrer un acte obert a joves d’entre 15 i 35 anys al Centre de Congressos de Sant Julià de Lòria, en el marc de la 20a Assemblea, que s’estén del 23 de febrer al 8 de març. La jornada combinarà debats i dinàmiques participatives per explicar la tasca de l’entitat i fomentar la implicació del jovent en la presa de decisions. S’hi presentaran els projectes del 2026, amb especial atenció a l’habitatge i a l’Acord d’Associació amb la UE. La presidenta, Lisa Cruz, deixarà el càrrec per motius personals, igual que Guillem Tadeo, mentre el director, Anthony Francome, destaca l’assemblea com un espai de trobada i participació activa.