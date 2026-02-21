IGUALTAT
Acció Feminista tornarà als carrers aquest 8-M per reivindicar drets i denunciar retrocessos
El col·lectiu denuncia que a Andorra el dret a decidir “continua sense estar garantit” i crida a mobilitzar-se davant el que qualifica de "temps d'involució”
Acció Feminista tornarà a sortir als carrers del Principat amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, segons ha anunciat a través d’una publicació a la xarxa social X, en què denuncia que a Andorra el dret a l’avortament “continua sense estar garantit” i apel·la a la mobilització ciutadana. El col·lectiu assegura que “vivim temps d’involució” i critica que les dones hagin de continuar marxant fora del país per interrompre l’embaràs. L'entitat també lamenta que les reformes en aquesta matèria “no arriben” i denuncia “violència institucional en forma de silencis, dilacions i promeses buides”.
Acció Feminista reivindica en la publicació “el dret a decidir sobre els nostres cossos”, “vides lliures de violències masclistes” i “igualtat real, també econòmica i laboral”, així com “drets per a totes”. En el mateix comunicat, el col·lectiu afirma que, davant el que considera un “retrocés global” i “la tutela constant sobre els nostres drets”, tornarà a ocupar l’espai públic.
La convocatòria s’emmarca en les mobilitzacions previstes amb motiu del 8-M, una jornada de reivindicació feminista que, any rere any, situa al centre del debat qüestions com els drets sexuals i reproductius, la violència masclista i les desigualtats estructurals de gènere.