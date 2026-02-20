Basílica
La Sagrada Família es converteix en l'església més alta del món amb 172,5 metres d'alçada
La col·locació de la creu completa el perfil definitiu del temple, que s’inaugurarà el 10 de juny amb motiu del centenari de Gaudí i la previsió que el beneeixi el papa Lleó XIV
La basílica de la Sagrada Família, a Barcelona, ha assolit aquest 20 de febrer del 2026 la seva cota màxima amb la culminació de la torre de Jesús, que eleva el temple fins als 172,5 metres i el consolida com el sostre definitiu de Barcelona i com l'església més alta del món. Aquest divendres al matí, un cop les condicions meteorològiques i de seguretat ho han permès, s’ha instal·lat el braç superior de la creu que corona la torre, en una operació visible des del carrer i anunciada prèviament perquè ciutadans i visitants poguessin seguir el moment.
Amb aquesta actuació, la basílica, que ja és l’església més alta del món, completa la seva altura màxima després de 144 anys d’obres intermitents. Tot i la culminació estructural, la inauguració oficial de la torre està prevista per al 10 de juny d’aquest any, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, amb la intenció que la benedicció la faci el papa Lleó XIV.
La creu tridimensional, amb quatre braços horitzontals i un de superior, és un dels segells més característics de l’arquitecte reusenc, present també a la Casa Batlló, el Park Güell o la torre Bellesguard. Amb 17 metres d’alçària —l’equivalent a un edifici de cinc plantes— incorpora una inscripció en llatí en trencadís que lloa la figura de Jesús: “Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus”.
A partir del 2027, la torre, parcialment vidrada, esdevindrà un mirador privilegiat sobre l’Eixample i la resta de la ciutat. Des del punt de vista simbòlic, també acollirà l’Agnus Dei, una obra de l’artista italià Andrea Mastrovito que representarà el sacrifici de Jesucrist.
Gaudí només va poder veure acabada en vida una de les torres, la de Bernabé. Amb la culminació de la torre de Jesús, la Sagrada Família tanca el seu perfil arquitectònic definitiu, a l’espera de la inauguració oficial que permetrà comprovar també l’efecte lumínic previst per l’arquitecte, que volia que la creu brillés tant de dia com de nit sobre la ciutat.