RECONEIXMENTS
Una gala per reivindicar l’arquitectura nacional
El Col·legi d’Arquitectes d’Andorra va presentar ahir els Premis d’Arquitectura d’Andorra (PAA), que neixen amb la voluntat de reconèixer, promoure i difondre “l’excel·lència arquitectònica” desenvolupada al Principat. El certamen se celebrarà el 4 de juny, i el període per presentar candidatures s’obrirà del 23 de febrer al 13 de març.
L’edició d’enguany inclourà obres de qualsevol època, sempre que siguin presentades pel seu autor original. A partir de la propera edició, en canvi, només s’hi podran presentar projectes realitzats durant l’any corresponent. Les categories a les quals es podran inscriure els interessats seran obra nova, paisatge, rehabilitació i una que votarà la ciutadania, que podrà fer-ho a través del web que el COAA ha preparat.