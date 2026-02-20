Empreses
La família Cierco entra al negoci de les arts marcials amb Ilia Topuria i Cristiano Ronaldo
Higini Cierco Palau s’incorpora al consell de Wow FC, l’empresa que organitza esdeveniments d’arts marcials mixtes a Espanya
La família Cierco, expropietària de Banca Privada d'Andorra (BPA) i Banco de Madrid, s’ha incorporat al negoci de les arts marcials mixtes a través de Wow Flight Company (Wow FC), l’empresa que organitza esdeveniments d’aquest esport a Espanya i que compta amb el lluitador Ilia Topuria i el futbolista Cristiano Ronaldo com a principals cares visibles del projecte, segons informa el mitjà espanyol TheObjective
El rotatiu digital indica que Higini Cierco Palau ha estat designat membre del consell d’administració després d’una ampliació de capital ja inscrita al registre mercantil. El moviment arriba mesos després que la família reactivés la seva activitat patrimonial amb l’impuls de la tercera generació, exposa TheObjective.
Wow FC s’emmarca en un sector en creixement. L’empresa ha duplicat la facturació fins als 776.229 euros en l’últim exercici disponible, tot i que el 2024 va registrar pèrdues d’1,19 milions d’euros, amb un empitjorament del resultat del 375%, principalment per l’augment de les despeses d’explotació i financeres, segons les dades de la publicació.
El mitjà destaca que a banda d’aquesta nova aposta, la família Cierco continua gestionant negocis vinculats als sectors immobiliari, turístic, alimentari, energètic i tabaquer, mentre intenta donar un nou impuls al seu grup empresarial amb la implicació progressiva de la tercera generació.