Europa
Espot defensa a Barcelona l'acord amb la Unió Europea com a garantia de futur per als joves
El cap de Govern afirma que és “la millor manera” de preservar l’statu quo d’Andorra i obrir noves oportunitats econòmiques i professionals
El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat aquest divendres a Barcelona que l’acord d’associació amb la Unió Europea és “la millor manera” de mantenir l’statu quo d’Andorra i, alhora, garantir oportunitats de futur, especialment per als joves. “Molt sovint la millor manera de conservar el que tens és fer passos endavant”, ha afirmat durant el col·loqui Andorra i la Unió Europea: anàlisi jurídica i política de l’acord d’associació, organitzat a la Universitat Abat Oliba CEU, que ha aplegat prop de 200 assistents.
Acompanyat del secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, Espot ha defensat que l’acord permetrà a Andorra accedir al Mercat Interior europeu en condicions equivalents als estats membres, facilitant la diversificació econòmica i la competitivitat empresarial. Ha destacat que els joves podran estudiar, treballar i residir a la UE sense traves, així com accedir a programes europeus de recerca i innovació, mentre que Andorra mantindrà competències essencials com la fiscalitat, la política exterior i el control de fronteres.
Tot i reconèixer reptes com l’adopció del cabal europeu i un cost d’implementació estimat d’uns tres milions d’euros anuals, el cap de Govern ha insistit que l’acord no posa en risc la sobirania ni la identitat del país. També ha subratllat que el text no afecta les polítiques d’habitatge i que Andorra disposarà de mecanismes per limitar la compra de béns immobles per part de no residents. Un cop el Consell de la UE en determini la naturalesa jurídica i el Parlament Europeu el ratifiqui, el Govern d'Andorra preveu impulsar una consulta pública políticament vinculant abans de la ratificació definitiva al Consell General.