REPORTATGE
Els smartphones estadístics
Les xifres de visitants del 2022, 2023 i 2024 es recalculen a la baixa per un canvi de procediment basat en els senyals dels mòbils.
L’any 2023 no es van superar els 9 milions de visitants. La dada revisada indica que van ser 8,93 i que no va ser fins al 2024 que es va saltar la barrera, amb 9,12 milions d’estrangers que van creuar les fronteres per fer turisme. La modificació de xifres aparentment definitives és fruit d’una revisió metodològica que ahir feia pública el departament d’Estadística, una nova manera de calcular l’arribada de visitants que ja s’ha usat durant el 2025 i que, aplicada des del 2022, ha suposat una rebaixa dels números inicialment difosos. Així, el balanç definitiu implica que el 2022 van ser 8,11 milions, que es va saltar als 8,93 esmentats el 2023, després als 9,12 del 2024 (no els prop dels 9,7 anunciats), i l’any passat es va tancar amb 9,19. Què ha canviat? Un nou mètode de càlcul que se cenyeix als senyals dels telèfons mòbils.
La nota difosa per Estadística precisa que fins al passat 2025 havien usat les dades aportades per Andorra Telecom respecte dues tipologies de senyals, la de mòbils i les M2M que, segons la informació “corresponen a dispositius que es connecten automàticament a la xarxa mòbil per transmetre dades sense intervenció humana. Són habituals en sensors, comptadors intel·ligents, alarmes o dispositius de seguiment”. Però a principis del 2025, Andorra Telecom va indicar a Estadística que “la millor manera” de fer l’estimació era usar en exclusiva els senyals de telèfons mòbils i es va decidir revisar l’estadística acumulada des del 2022 perquè es podien diferenciar les dues fonts d’informació (els senyals de mòbils i de M2M).
Ja amb el comptatge definitiu, les xifres indiquen una pujada modesta del número de visitants respecte de l’any anterior (0,7%) que és fruit d’un augment considerable dels turistes, els visitants que pernocten (12,7%), i d’una caiguda igualment destacada dels excursionistes, els visitants d’un dia (-8,1%). Els turistes van ser l’any passat 4,36 milions i, els excursionistes, 4,83. Unes dades que s’apropen cada cop més a l’equilibri i que són les que han perseguit les polítiques turístiques dels últims anys: augmentar el número de visitants que passen almenys una nit al país i que deixen més despesa. L’estadística també recull que els turistes són majoritàriament espanyols i, els excursionites, francesos.