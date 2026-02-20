Conseqüències de l'esllavissada a l'RN-20
Els hotels de Soldeu i el Tarter registren cancel·lacions del mercat francès "en estades curtes"
L'activitat s'ha mantingut gràcies a l'arribada de turistes espanyols i el carnaval
Els hotels de Soldeu i El Tarter han registrat cancel·lacions i una davallada del turista francès arran del tall de la carretera RN-20, segons han explicat els hotels consultats a l’Agència de Notícies Andorrana. Tot i això, indiquen que el volum global d’ocupació s’ha pogut mantenir en part gràcies al mercat espanyol i al període de carnavals.
Des d'un dels complexos hotelers ubicat a la carretera general 2, expliquen que "els problemes estan sent en estades d’una nit i dues nits", ja que "la gent no es fa dues hores més de camí per a tan poc temps". L’establiment assenyala que està gestionant les cancel·lacions "sense càrrecs" i que, en la majoria de casos, és el client qui truca per anul·lar la reserva. "De moment la política de l’hotel és que ens truquen ells. Estem segurs que si nosaltres anéssim telefonant client per client les cancel·lacions augmentarien", indiquen.
Pel que fa a les estades més llargues, des del mateix hotel expliquen que "els clients que fan cinc o sis nits sí que donen la volta, però arriben molt cansats". També apunten que el trajecte alternatiu pot representar "una incomoditat si vens amb nens" degut al fet de les "carreteres plenes de corbes" i "el desgast".
L’establiment assegura que intenta informar els clients que contacten per cancel·lar que "l’accés a Andorra no està tancat, tot i que s’hagi de donar molta volta". Malgrat la situació, remarquen que "no hem notat tant la baixada perquè són carnavals i la davallada en turistes francesos s’ha pogut suplir amb espanyols".
Des de l'hotel també manifesten que "hem trobat a faltar que Govern intentés saber les nostres inquietuds, ja que tant a Soldeu com a El Tarter vivim del client francès a l’hivern" i, afegeixen, que "no estaria malament ampliar aquestes ajudes més enllà del Pas".
Per la seva banda, des d'un dels complexos ubicats a El Tarter confirmen que "hem tingut cancel·lacions, sobretot per a estades d’un a dos dies", però que la baixada l'han notat "una miqueta, no massa”. Segons expliquen, el perfil de client influeix en l’impacte. "Tenim un tipus de client que és de famílies que ve cada any i ja reserven per a una setmana".
Des d'aquest establiment, també destaquen que una fòrmula que estan detectant últimament és que hi ha turistes francesos que van fins a Barcelona en avió i "entren per la frontera d’Espanya", indiquen. Com anècdota, destaquen que el dia 14 van rebre "un grup de 50 persones d’una família francesa que van venir" a través d'aquest mitjà de transport. "Depèn del tipus de client o el tipus d’hotel canvia tot", afegeixen.
Finalment, des d'un complex d'apartaments vacacionals ubicat molt a prop de l'església de Sant Pere del Tarter assenyalen que "sí que hi ha hagut cancel·lacions, tot i que no sabem per què", ja que "Booking no ens ha indicat el motiu". És aquesta incertesa la que els produeix més temor: "tenim por que durant les pròximes setmanes això sigui la tendència. Jo mateixa soc francesa i tinc molts coneguts que pensen que no s'hi pot venir", relata.
Igualment, des del negoci indiquen que Soldeu i El Tarter "estan tenint encara sort", perquè "no hi ha tantes botigues de venda al detall" al contrari de com té lloc al Pas de la Casa.