Jubilació
El Consell Superior de la Justícia homenatja Francesc Llorens i Joan Argemí, referents a l'administració
En l'acte s'ha agraït la tasca dels dos treballadors
El Consell Superior de la Justícia ha celebrat un acte de reconeixement amb motiu de la jubilació de Francesc Llorens Roca i Joan Argemí Ferrer, dues figures destacades dins de l’administració de Justícia durant dècades. Llorens, incorporat l’any 1995, ha desenvolupat la seva trajectòria al Servei de Nuncis, on ha assumit les seves responsabilitats "amb rigor, discreció i un alt sentit del deure", apunta el CSJ. Per la seva banda, Argemí, que es va incorporar el 1997, ha estat el responsable de la Biblioteca Doctor Lluís Puig i Ferriol, "una tasca clau per garantir l’accés al coneixement jurídic i preservar el patrimoni documental de la institució".
El Consell Superior de la Justícia ha volgut posar en valor no només la seva trajectòria professional, sinó també "la qualitat humana, la lleialtat institucional i la dedicació amb què han contribuït al funcionament de l’organisme", expliquen en un comunicat.