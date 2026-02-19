Housesitting

Ofertes per cuidar cases i animals a Andorra

L'objectiu és que els viatgers puguin allotjar-se gratuïtament a canvi d'encarregar-se de l'habitatge mentre els propietaris són fora

Una de les cases que s'anuncia en un dels portals.

Una de les cases que s'anuncia en un dels portals.TrustedHousesitters

Redacció
Andorra la Vella

La moda del house sitting, que consisteix a cuidar cases i animals mentre els propietaris són fora, ha arribat a Andorra. En el portal de referència d'aquesta pràctica s'ofereixen tres cases a Andorra: dues a la Massana, les dues amb dos gossos, i una a Encamp amb tres gossos. L'objectiu és que els viatgers puguin allotjar-se gratuïtament a canvi d'encarregar-se de l'habitatge i els animals mentre els propietaris són fora. 

L'estada en les cases oferides a Andorra va des dels 8 dies, tant a la d'Encamp com a una de les de la Massana, fins als 12 dies per l'altre habitatge a la Massana. En aquest últim es demana també que, a banda dels dos gossos, es cuidi a cinc gallines. Els tres anuncis estan en anglès amb l'objectiu de trobar viatgers que vulguin fer una estada al Principat sense haver de pagar hotel

Les oportunitats es gestionen a través de plataformes internacionals que funcionen amb subscripció anual, on els interessats creen un perfil, envien sol·licituds i passen entrevistes virtuals. Tot i que el model és real i també opera a Andorra, no garanteix plaça ni ingressos. Encara que no hi hagi remuneració econòmica, es tracta d’una prestació de serveis a canvi d’allotjament, fet que pot generar dubtes legals en estades llargues.

