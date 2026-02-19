Housesitting
Ofertes per cuidar cases i animals a Andorra
L'objectiu és que els viatgers puguin allotjar-se gratuïtament a canvi d'encarregar-se de l'habitatge mentre els propietaris són fora
La moda del house sitting, que consisteix a cuidar cases i animals mentre els propietaris són fora, ha arribat a Andorra. En el portal de referència d'aquesta pràctica s'ofereixen tres cases a Andorra: dues a la Massana, les dues amb dos gossos, i una a Encamp amb tres gossos. L'objectiu és que els viatgers puguin allotjar-se gratuïtament a canvi d'encarregar-se de l'habitatge i els animals mentre els propietaris són fora.
L'estada en les cases oferides a Andorra va des dels 8 dies, tant a la d'Encamp com a una de les de la Massana, fins als 12 dies per l'altre habitatge a la Massana. En aquest últim es demana també que, a banda dels dos gossos, es cuidi a cinc gallines. Els tres anuncis estan en anglès amb l'objectiu de trobar viatgers que vulguin fer una estada al Principat sense haver de pagar hotel.
Les oportunitats es gestionen a través de plataformes internacionals que funcionen amb subscripció anual, on els interessats creen un perfil, envien sol·licituds i passen entrevistes virtuals. Tot i que el model és real i també opera a Andorra, no garanteix plaça ni ingressos. Encara que no hi hagi remuneració econòmica, es tracta d’una prestació de serveis a canvi d’allotjament, fet que pot generar dubtes legals en estades llargues.