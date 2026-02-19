COAA
Neixen els premis per reivindicar l'arquitectura nacional
El Col·legi d'Arquitectes presenta una iniciativa per donar a conèixer els projectes del país i reconèixer als millors
El Col·legi d’Arquitectes d’Andorra ha presentat aquest matí els Premis d’Arquitectura d’Andorra (PAA), que neixen amb la voluntat de reconèixer, promoure i difondre “l’excel·lència arquitectònica” desenvolupada al Principat. El certamen se celebrarà el 4 de juny, i el període per presentar candidatures s’obrirà del 23 de febrer al 13 de març.
L’edició d’enguany s’ha impulsat a petició dels col·legiats i inclourà obres de qualsevol època construïdes al país, sempre que siguin presentades pel seu autor original. A partir de la propera edició, en canvi, només s’hi podran presentar projectes realitzats durant l’any corresponent.
Segons han explicat els organitzadors, el premi consistirà principalment en el reconeixement professional, a més d’una placa commemorativa que es podrà col·locar a l’edifici guanyador i una obra d’art que el COAA encarregarà a un artista local, encara per determinar.