Espanya
L'exministre espanyol Bono va demanar favors a Ábalos per construir a la Seu
Es volia facilitar tràmits relacionats amb la construcció en un terreny proper a una rotonda de la carretera N-260
El mitjà El Español publica aquest dimecres que l’exministre i expresident socialista de Castella-la Manxa, José Bono, hauria demanat favors urbanístics a l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, per beneficiar un empresari amb interessos a la Seu d’Urgell. Segons el rotatiu, que assegura haver tingut accés a missatges de WhatsApp intercanviats amb Koldo García, assessor d’Ábalos, Bono hauria intercedit el maig del 2021 per facilitar tràmits relacionats amb la construcció en un terreny proper a la coneguda com a "rotonda dels bombers" de la carretera N-260.
Bono va enviar el contacte de l’empresari Dimas de Andrés, a qui identifica com a client seu, i va insistir en diverses ocasions perquè s’agilitzessin les gestions administratives. El projecte estaria vinculat al sector urbanístic SUD-1 de la Seu d’Urgell, on es preveia el desenvolupament d’una zona comercial associada al futur hospital comarcal. El Español també apunta que Bono hauria fet arribar “notes” i “escrits” a Ábalos a través de l’exparella de Koldo García, que treballava com a secretària al ministeri.
En declaracions al mateix mitjà, José Bono reconeix els contactes, admet que l’empresari era client seu i defensa que les gestions no van tenir cap resultat efectiu, ja que el projecte no es va arribar a executar. L’exdirigent socialista nega haver comès cap actuació “èticament reprotxable” i sosté que es va limitar a posar en contacte el seu client amb el ministeri. La informació s’emmarca en el context de la investigació judicial sobre presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a l’entorn d’Ábalos i Koldo García.
El sector SUD-1 de la Seu d’Urgell, situat a tocar del barri de Sant Antoni i del parc de bombers, forma part d’un planejament urbanístic iniciat l’any 2002 i preveu el desenvolupament d’un àmbit d’unes 6 hectàrees que combina equipaments públics i superfície comercial. La reordenació contemplava concentrar en aquesta zona el futur hospital comarcal de l’Alt Urgell i habilitar parcel·les per a grans superfícies comercials, amb accés des d’una rotonda ja existent a l’N-260. La construcció en aquest entorn requeria, però, autoritzacions específiques del ministeri de Transports espanyol per possibles afectacions a la carretera estatal, com ara qüestions de seguretat viària, accessos, il·luminació o impacte acústic.