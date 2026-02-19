Presentació
L'envelliment saludable com a nou paradigma
La doctora Carmen Romero ha presentat el llibre "La edad no importa" acompanyada de la baronessa Thyssen
L'ambaixada d’Espanya a Andorra ha acollit aquesta tarda la presentació del llibre ‘La edad no importa’, de la doctora Carmen Romero, especialista en envelliment i longevitat. L’acte ha comptat amb la presència de la baronessa Carmen Thyssen, l’ambaixador espanyol, Carles Pérez-Desoy i el periodista Josep Puigbó, en una vetllada centrada en el canvi de paradigma sobre l’envelliment saludable.
La baronessa ha reivindicat que “els números de l’edat no existeixen” i ha comentat que ella sempre posa divuit espelmes al seu pastís que és l’edat que sent per dins. També ha defensat la importància de mantenir una actitud positiva i ganes de viure cada dia, “No deixar-te parlar tristeses i pensar coses dolentes”. A més ha compartit que per mantenir-se sana té una bona alimentació i fer exercici “Surto a caminar i faig alguns estiraments”.
Romero s’ha mostrat “superagraïda” per l’acollida "perquè és una oportunitat per arribar a més persones" i ha destacat que el llibre pretén ajudar la ciutadania a ser protagonista de la mateixa salut. Segons ha afirmat, “hi ha moltes coses que es poden canviar sense cost econòmic” i que permeten millorar els pròxims anys de vida amb “il·lusió, energia i vitalitat”. També ha remarcat que “l'important són les ganes cada dia de llevar-nos amb alguna cosa a fer, amb una il·lusió. Això és el que ens dona el motor de la vida i hem de canviar el paradigma”.
La doctora ha recordat que la presentació a Andorra és la sisena d’una gira que ja ha passat per Olot, la Costa Brava, Barcelona, Mallorca i Girona, i ha anunciat que la pròxima parada serà Madrid, amb la voluntat d’arribar a Llatinoamèrica.