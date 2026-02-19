Presentació

L'envelliment saludable com a nou paradigma

La doctora Carmen Romero ha presentat el llibre "La edad no importa" acompanyada de la baronessa Thyssen

La doctora Carmen Romero acompanyada de la baronessa Thyssen durant la presentació del llibre.

La doctora Carmen Romero acompanyada de la baronessa Thyssen durant la presentació del llibre.

L'ambaixada d’Espanya a Andorra ha acollit aquesta tarda la presentació del llibre ‘La edad no importa’, de la doctora Carmen Romero, especialista en envelliment i longevitat. L’acte ha comptat amb la presència de la baronessa Carmen Thyssen, l’ambaixador espanyol, Carles Pérez-Desoy i el periodista Josep Puigbó, en una vetllada centrada en el canvi de paradigma sobre l’envelliment saludable.

La baronessa ha reivindicat que “els números de l’edat no existeixen” i ha comentat que ella sempre posa divuit espelmes al seu pastís que és l’edat que sent per dins. També ha defensat la importància de mantenir una actitud positiva i ganes de viure cada dia, “No deixar-te parlar tristeses i pensar coses dolentes”. A més ha compartit que per mantenir-se sana té una bona alimentació i fer exercici “Surto a caminar i faig alguns estiraments”.

Romero s’ha mostrat “superagraïda” per l’acollida "perquè és una oportunitat per arribar a més persones" i ha destacat que el llibre pretén ajudar la ciutadania a ser protagonista de la mateixa salut. Segons ha afirmat, “hi ha moltes coses que es poden canviar sense cost econòmic” i que permeten millorar els pròxims anys de vida amb “il·lusió, energia i vitalitat”. També ha remarcat que “l'important són les ganes cada dia de llevar-nos amb alguna cosa a fer, amb una il·lusió. Això és el que ens dona el motor de la vida i hem de canviar el paradigma”.

La doctora ha recordat que la presentació a Andorra és la sisena d’una gira que ja ha passat per Olot, la Costa Brava, Barcelona, Mallorca i Girona, i ha anunciat que la pròxima parada serà Madrid, amb la voluntat d’arribar a Llatinoamèrica.

