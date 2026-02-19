Animalistes
L'associació ARPA denuncia la presència de carn amb trossos de vidre al Rec del Solà
Un gos ja ha resultat ferit després d’ingerir-ne i l’entitat demana extremar la vigilància a la zona
L'Associació Rescatista i Protectora d'Animals (ARPA) ha alertat aquesta tarda de la presència de trossos de carn amb vidres a la zona del Rec del Solà, en el que podria ser, diuen, "un acte intencionat per fer mal als animals". Segons ha explicat la portaveu de l’entitat en un missatge, ja hi ha hagut un gos afectat que va ingerir-ne i va haver de ser traslladat d’urgència al veterinari, on podria ser operat a causa de les lesions internes.
Des de l’associació demanen als propietaris de gossos que no els deixin deslligats en aquesta zona i que extremin la vigilància durant els passejos. També recomanen que, si algú detecta menjar sospitós al terra, el reculli amb molta precaució i el llenci a la paperera per evitar nous incidents.