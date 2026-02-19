CONSELL DE MINISTRES
Govern actualitza les tarifes de la CASS d’acord amb l’IPC
El ministre portaveu, Guillem Casal, va anunciar ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que l’executiu ha aprovat el decret que actualitza i fixa les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a l’any 2026. L’actualització s’ha vinculat a l’IPC del 2,7% amb l’objectiu de garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sistema sanitari, l’accessibilitat dels usuaris i una remuneració justa dels professionals. En aquest sentit, s’incrementen les tarifes mèdiques, odontològiques i de serveis sanitaris, així com les dels centres sociosanitaris i les corresponents a desplaçaments, àpats i allotjament. Pel que fa a les visites d’atenció primària, l’augment serà del 5,4%, el doble de l’IPC, seguint la línia iniciada l’any passat per reforçar aquest nivell assistencial i consolidar la figura del metge referent.
No es modifica el preu d’alguns actes diagnòstics o de concursos públics
El text modifica les tarifes complementàries del taxi individual, amb un increment específic per a la recollida de pacients al Pas de la Casa per ajustar el preu públic al cost real del servei, tot i que l’augment no tindrà impacte en els usuaris, ja que el servei està finançat al 100%. El decret no modifica les tarifes vinculades a concursos públics, com el transport sanitari o les del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ni tampoc alguns actes diagnòstics com el TAC, la ressonància magnètica o les anàlisis clíniques.