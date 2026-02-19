Mobilitat
Fase groga per circular a partir del Port d'Envalira, Sorteny i a l'accés al coll de la Botella
L'arribada de la borrasca Pedro obliga a extremar les precaucions
La preseència de neu a la calçada obligar a extremar les precaucions per circular per Andorra: De fet, Mobilitat ha hagut d'activar la fase groga per conduir a partir de la carretera General 2, des del Port d'Envalira, la Cruïlla de Sorteny (General 3) i l'accés al coll de la Botella (General 4). Una mesura que es pot explicar per l'arribada de la borrasca Pedro, que mantindrà la nuvolositat abundant i pluges febles, més persistents i significatives al nord del país.
La nevada més significativa es quedarà al nord del Principat. Al sud, en canvi, s’obriran algunes clarianes durant la tarda, tot i que al matí s’hi registraran nevades molt febles. De cara al vespre, el reforç del vent podria tornar a estendre de manera puntual les precipitacions a tot el territori. A més, El vent bufarà fort de component nord-oest, mentre que en altitud serà molt fort, amb ràfegues que podran assolir fins als 120 quilòmetres per hora.