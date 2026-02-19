CONTRABAN
Detenció clau per desarticular una xarxa
L’arrest del director d’una distribuïdora de tabac el 2025 fa caure ara la branca francesa
La detenció el febrer del 2025 del director d’una empresa distribuïdora de tabac andorrana ha estat clau per desarticular una xarxa internacional de contraban que operava entre Andorra i França. L’operació, desenvolupada conjuntament per la policia, la duana i la gendarmeria francesa sota la coordinació d’Eurojust, va permetre actuar als dos costats de la frontera.
La investigació s’havia iniciat l’abril del 2024, quan els cossos andorrans van detectar que vehicles provinents de França carregaven grans quantitats de tabac des d’Andorra. Els agents van identificar un resident de 37 anys com a responsable dels lliuraments als contrabandistes, principalment de nit, utilitzant un traster i instal·lacions públiques. En cada intercanvi es movien uns 500 cartrons de tabac.
Operació de duana, policia i gendarmeria coordinada per eurojust
Amb l’avanç de les indagacions i la col·laboració francesa, es va detectar la presumpta implicació d’una empresa distribuïdora. El seu director, un resident de 64 anys, hauria facilitat lliuraments fora d’horari comercial. Per evitar sospites, s’emetien factures fraccionades a nom d’un establiment del Pas de la Casa, el propietari del qual, de 43 anys, també va ser detingut i ja era investigat per blanqueig vinculat al contraban.
El dispositiu va culminar amb un control antifrau de la duana a Canillo. Dos vehicles francesos carregats de tabac van intentar eludir-lo i un va acabar interceptat a la frontera després de trencar la barrera del túnel d’Envalira. A l’interior s’hi van trobar 6.250 paquets de tabac, valorats en 24.480 euros. El conductor, un jove de 20 anys no resident, va ser arrestat.
Els escorcolls a la botiga del Pas, a la distribuïdora i als domicilis dels implicats van permetre comissar 70.000 euros en efectiu, documentació, dispositius electrònics i cinc vehicles. La investigació calcula que la xarxa hauria mogut tabac per un valor aproximat d’un milió d’euros.
Segons va informar ahir el diari francès L’Indépendant, als Pirineus Orientals es van identificar membres d’una mateixa família establerts a l’entorn de Perpinyà que organitzaven combois freqüents per introduir la mercaderia a França. Diversos implicats han ingressat a presó provisional i la causa continua oberta.
La investigació també va destapar una derivada vinculada a la prostitució. Durant les vigilàncies, la policia va constatar que el resident de 37 anys traslladava tres dones, fet que va conduir a la localització d’un pis a Andorra la Vella on haurien exercit fins a 14 dones des del setembre del 2024. Una dona de 26 anys, no resident, va ser detinguda per la seva presumpta implicació en la gestió del pis.
Els arrestats estan acusats de delictes contra l’ordre socioeconòmic, l’administració de justícia i contra la llibertat sexual. La causa continua oberta tant a Andorra com a França.