Immigració
El Consell Econòmic i Social valida l'ampliació puntual de 150 autoritzacions de la quota general
Aquest avançament es restarà del contingent previst per la quota de l'abril
El Consell Econòmic i Social (CES), presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha emès dictamen favorable a les noves propostes de quotes d’immigració que el Govern d'Andorra elevarà pròximament al consell de ministres, que preveuen l'ampliació puntual de la quota general amb 150 noves autoritzacions —135 de residència i treball i 15 per a treballadors transfronterers— adreçades a ocupacions dels grups 1 i 2 de la Classificació Nacional d’Ocupacions, que inclouen llocs directius i perfils tècnics i científics altament qualificats. També s’hi incorporen professionals dels àmbits sanitari, educatiu i de l’atenció a les persones. Aquest avançament es descomptarà del contingent general previst per al mes d’abril.
Marsol també ha anunciat que el Govern reactivarà dues tipologies de quotes que ja s’havien esgotat. En primer lloc, una quota de residència sense treball amb un màxim de 200 autoritzacions, distribuïdes entre residència sense activitat lucrativa, professionals amb projecció internacional, residents per interès científic, cultural o esportiu i persones ingressades en centres geriàtrics o sanitaris privats. En segon lloc, s’obrirà una quota de residència i treball per compte propi amb fins a 200 autoritzacions per a professionals liberals, metges col·legiats i altres supòsits d’activitat per compte propi.
La ministra ha destacat que els contingents plantejats responen a les necessitats econòmiques i socials actuals i s’ajusten al marc legal vigent, amb l’objectiu de garantir un creixement sostenible i reforçar els sectors estratègics del país.